Томлянович о том, что стала, возможно, последней соперницей Серены: «Вошла в историю, это классно. Но чувствую себя немного злодейкой»

Айла Томлянович прокомментировала то, что стала, возможно, последней соперницей Серены Уильямс. Австралийка победила 7:5, 6:7, 6:1 в третьем круге US Open.

– Никто не будет правильно произносить мое имя (смеется). Это будет отстой.

Да, я вошла в историю, это классно. Но чувствую себя немного злодейкой. Как я сказала в Цинциннати, я правда хотела сыграть с Сереной до окончания ее карьеры.

Если бы я сегодня проиграла, мне бы, наверное, было очень грустно. Даже не грустно, а противоречиво.

– Какое влияние Серена оказала на вашу карьеру?

– В детстве у меня не было кумиров, но на Серену и Винус я больше всего равнялась. Больше всего меня привлекала их связь с семьей, такое единение. Они всегда это подчеркивали. Меня это тронуло, потому что я тоже очень близка со своей семьей, и я бы не была здесь без них.

Помню, как в детстве видела их с отцом и думала, что это немного похоже на мою историю. Это как факт, что для успеха не нужно ничего, кроме поддержки семьи, желания, страсти и любви к спорту. То, чего она достигла, просто невероятно. Не знаю, повторит ли кто-то ее результаты, пока я еще здесь.

У меня еще есть время. И я хочу мечтать о большем, потому что она воплощает в себе именно это.

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Серена Уильямс – величайшая в истории?

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