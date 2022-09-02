US Open: Даниил Медведев — Ибин У прямая трансляция

Россиянин Даниил Медведев продолжает путь к защите своего титула чемпиона US Open. В ночь со 2 на 3 сентября он в третьем круге Открытого чемпионата США по теннису встретится с китайцем Ибин У.

Матч будет завершать вечернюю программу дня. Он начнется на стадионе имени Артура Эша не ранее 03:15 по московскому времени. Болельщики, желающие посмотреть прямую видеотрансляцию, увидят ее на сайте Sports.ru.

Первая ракетка мира пока не встречает особого сопротивления на кортах Нью-Йорка. В первом круге Даниил Медведев переиграл в трех сетах американца Стефана Козлова, во втором также в трех сетах взял верх над Артуром Риндеркнешем из Франции.

Появление Ибин У в третьем круге Открытого чемпионата США довольно неожиданно. Он занимает 174-ю позицию в мировом рейтинге, смог преодолеть квалификационный турнир и переиграть в трех сетах в матче первого круга Николоза Басилашвили из Грузии. Во втором круге китайский теннисист проявил характер и в пятисетовом поединке взял верх над португальцем Нуну Боржесом.

Ранее Медведев и Ибин У между собой не встречались. Безоговорочное преимущество букмекеры отдают первой ракетке мира. «Лига Ставок» предлагает на победу россиянина коэффициент 1,03. Успех китайского теннисиста оценивается коэффициентом 12,00.

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