US Open: Энди Маррей — Маттео Берреттини прямая трансляция

Сегодня, 2 сентября, первыми на корт стадиона имени Артура Эша в рамках третьего круга Открытого чемпионата США по теннису выйдут шотландец Энди Маррей и итальянец Маттео Берреттини.

Встреча теннисистов начнется в 19:00 по московскому времени. Прямую видеотрансляцию US Open можно будет увидеть на сайте Sports.ru.

Ветеран британского тенниса продолжает успешное выступление на кортах Нью-Йорка. В этом году исполнилось десять лет как Энди Маррей победил на US Open. Повторить это достижение 51-й ракетке мира на данный момент будет очень сложно. Тем не менее в первом круге британец переиграл в трех сетах аргентинского теннисиста Франсиско Серундоло, а во втором в четырех сетах был сильнее американца Эмилио Навы.

Маттео Берреттини находится в полном расцвете сил, он второй в Италии, занимает 14-ю позицию рейтинга ATP и лишь одну строчку уступает своему соотечественнику Яннику Синнеру. В первом круге US Open он без труда в трех сетах обыграл Николаса Харри из Чили, а во втором пришлось играть два тай-брейка с французом Уго Гренье, в итоге победа в четырех сетах.

Маррей и Берреттини встречались между собой трижды, и в двух случаях верх брал итальянец. Букмекеры считают, что и на этот раз у него чуть больше шансов на победу. В частности «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,47, успех шотландца оценивается коэффициентом 2,70.

Где смотреть US Open 2022