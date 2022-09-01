US Open: Рафаэль Надаль — Фабио Фоньини прямая трансляция

В рамках второго круга Открытого чемпионата США по теннису в ночь с 1 на 2 сентября третья ракетка мирового рейтинга испанец Рафаэль Надаль сыграет с итальянцем Фабио Фоньини.
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Матч пройдет в рамках вечерней сессии на стадионе имени Артура Эша. Примерное время начала поединка не ранее 03:15 по московскому времени. Прямую видеотрансляцию можно будет посмотреть на сайте Sports.ru.
Рафаэль Надаль четыре раза побеждал на кортах Нью-Йорка, всего на его счету 22 победы в рамках турниров Большого шлема, что является рекордом среди теннисистов-профессионалов. В матче первого круга испанец в четырех партиях обыграл австралийца Ринки Хиджикату.
Фабио Фоньини занимает 60-ю строчку рейтинга ATP. Наивысшее его достижение на US Open — выход в четвертый круг соревнований в 2015 году. В первом круге Фабио в пяти партиях смог сломить сопротивление российского теннисиста Аслана Карацева. У Надаля и Фоньини богатая история поединков, они встречались 17 раз, в 13 случаях верх брал испанец, четырежды победа была на стороне итальянца.
Общепризнанным фаворитом матча является Рафаэль Надаль. На его победу букмекер «Лига Ставок» предлагает коэффициент 1,09, успех Фоньини оценивается коэффициентом 7,40.