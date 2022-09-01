Серена о советах Тайгера Вудса: «Он – одна из главных причин, по которым я еще играю»

Серена Уильямс прокомментировала то, что обращалась к Тайгеру Вудсу за советом перед US Open. Вчера он сидел в ее ложе на матче с Анетт Контавейт.

«Да, он – одна из главных причин, по которым я еще играю. Мы много говорили. Он действительно пытался меня мотивировать.

В ложе было несколько человек, но мы такие: «Окей, давай сделаем это вместе».

Его советы были очень кстати, потому что я не знала, чем хочу заниматься. Я просто потерялась, вокруг было столько вопросов. Здорово, когда ты можешь положиться на такого человека. Я думала: «Боже мой, это же Тайгер Вудс!» Это было очень полезно».

400 бриллиантов и золотая «Королева» на кроссовках, 6 юбок и мантия – это наряд Серены Уильямс на прощальном US Open

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