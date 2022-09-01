Ибин У о том, что стал первым китайцем в 3-м круге US Open и попал в тренды китайских соцсетей: «Я симпатичный парень»

174-я ракетка мира Ибин У прокомментировал, что стал первым китайским теннисистом в третьем круге мужского .

– Вы первый китаец, добившийся такого результата. Мои коллеги в Шанхае написали, что вы в трендах WeChat, Weibo. Что это для вас значит?

– Я симпатичный парень (смеется).

Не знаю, трудно ответить. Но если это случилось в первый раз, то будет и второй, и третий. Я рад, что первым вошел в историю.

Но еще важнее, что это дает надежду всем китайским болельщикам и детям. Хочется, чтобы в нашей стране было больше отличных игроков, думаю, давно пора.

– Вы почти не играли с 2019-го по 2021-й. Были травмированы или причина в другом?

– Нет, я бы не сказал, что дело в травмах, просто что-то побаливало. Вообще, из-за ковида мы не могли путешествовать по миру. У нас есть свои турниры в Китае.

Здорово, что игроки из Китая могут соревноваться, просто поддерживать друг друга, играть матчи. У меня не было возможности выехать за пределы страны и сыграть на больших турнирах, на «Фьючерсах», на «Челленджерах».

Но я не прекращал играть в теннис. Просто уровень был не такой высокий, как здесь.

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