Киз о том, что бы изменила в теннисе: «Даже не знаю. Мне теннис нравится»

20-я ракетка мира ответила на вопрос, какую одну вещь изменила бы в теннисе.

«Одну? Если честно, не знаю. Мне кажется, сейчас в теннисе многое изменилось, так что мы уже привыкли ко всем этим новшествам.

Даже не знаю. Мне теннис нравится. Конечно, для трансляций и болельщиков есть сложности из-за того, что у нас нет точного времени начала, люди не знают, когда именно ты выйдешь на корт.

Пожалуй, единственное, что я бы изменила, – это чтобы меня больше не спрашивали, во сколько я выйду после двух мужских матчей на «Большом шлеме» (смеется)».

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