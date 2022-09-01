Киз о том, что бы изменила в теннисе: «Даже не знаю. Мне теннис нравится»

20-я ракетка мира Мэдисон Киз ответила на вопрос, какую одну вещь изменила бы в теннисе.
«Одну? Если честно, не знаю. Мне кажется, сейчас в теннисе многое изменилось, так что мы уже привыкли ко всем этим новшествам.
Даже не знаю. Мне теннис нравится. Конечно, для трансляций и болельщиков есть сложности из-за того, что у нас нет точного времени начала, люди не знают, когда именно ты выйдешь на корт.
Пожалуй, единственное, что я бы изменила, – это чтобы меня больше не спрашивали, во сколько я выйду после двух мужских матчей на «Большом шлеме» (смеется)».