Кириос получил предупреждение за плевок и брань в адрес своей ложи во втором круге US Open

Теги US Open ATP Ник Кириос брань контент Теннис

Австралиец Ник Кириос получил предупреждение за неспортивное поведение во втором круге US Open против Бенжамена Бонзи.

На протяжении матча он жаловался на недостаточную поддержку от своей ложи, где сидели его девушка, друг и физио.

Проиграв в третьем сете гейм на своей подаче, он плюнул на корт в сторону своей команды.

Затем он крикнул: «Вали домой, если не собираешься меня, #####, поддерживать, бро».

Уже после предупреждения Кириос снова обратился к команде: «Это, #####, шутка. Ты же не ###### зритель, ты же не зритель».

В итоге Кириос выиграл 7:6, 6:4, 4:6, 6:4 и теперь поборется с Джеффри Джоном Вульфом.

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