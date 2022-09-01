Кириос о том, что на корте пахло марихуаной: «У меня астма. И это не то, чем я хочу дышать между розыгрышей»

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Ник Кириос прокомментировал то, что жаловался на запах марихуаны по ходу матча US Open. Во втором круге он обыграл Бенжамена Бонзи – 7:6, 6:4, 4:6, 6:4.

«Об этом никто не знает, но у меня астма. Когда я бегаю по корту,  мне тяжело дышать. И это не то, чем я хочу дышать между розыгрышей.

Вообще на US Open вайб отличается от остальных турниров. Тут очень шумно. Я вообще ничего не слышал. В половине случаев я даже не слышал свою команду.

По ходу карьеры у меня постоянно возникали проблемы с сосредоточенностью, так что я просто старался не отвлекаться и идти от розыгрыша к розыгрышу, разбираться с определенными ситуациями. Но было трудно.

Еще постоянно что-то выкрикивают. Говорят мне разные вещи. Сейчас мне нужно очень осторожно выбирать выражения.

Но да...»

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