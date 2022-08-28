Ник Кириос: «Большая часть меня хочет, чтобы US Open уже кончился и я мог поехать домой»

Австралиец рассказал о настрое на .

«Победа или поражение для меня ничего не меняют. Если проиграю матч, могу поехать домой. Если выиграю матч, заработаю больше денег и покажу еще один отличный результат.

Дома столько всего происходит. У брата родился ребенок, мама болеет. Тяжело находиться вдали от них. И чем дольше я в дороге, тем больше меня это грузит. Я просто хочу домой, но знаю, что сейчас будет важный турнир, так что стараюсь это отбросить.

Большая часть меня хочет, чтобы US Open уже кончился и я мог поехать домой. После «Уимблдона» у меня даже не было времени насладиться результатом, я сразу поехал в Атланту. Выиграл там титул в паре и тоже не смог им насладиться – сразу поехал в Вашингтон. Выиграл там – поехал в Монреаль.

В туре все могут съездить домой и перезарядиться. Из теннисистов только австралийцы понимают, что такое подобная тоска по дому».

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