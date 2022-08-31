№66 Качин отыгрался с 0:2 по сетам и впервые вышел в третий круг «Шлема». До US Open у него не было побед уровня ATP на харде

66-я ракетка мира Педро Качин вышел в третий круг US Open. 27-летний аргентинец второй раз играет в основной сетке «Большого шлема» и впервые вышел в третий раунд.

В обоих матчах в Нью-Йорке он на решающем тай-брейке обыграл теннисистов, не входящих в топ-300: в первом круге (347), а во втором – Брэндона Холта (303).

В матче с Холтом аргентинец впервые в карьере отыгрался с 0:2 по сетам – 1:6, 2:6, 6:1, 7:6, 7:6.

До US Open у Качина не было побед уровня тура на харде.

В январе аргентинец не входил в топ-250, но в этом сезоне выиграл четыре «Челленджера», а еще на четырех дошел до финала.

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