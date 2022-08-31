US Open: Даниил Медведев — Артур Риндеркнеш прямая трансляция

Первая ракетка мира и действующий победитель Открытого чемпионата США по теннису россиянин Даниил Медведев во втором круге встретится с французом Артуром Риндеркнешем.

Матч US Open пройдет на стадионе имени Артура Эша в ночь с 31 августа на 1 сентября. Он начнется не ранее 03:15 по московскому времени. Прямую видеотрансляцию можно будет посмотреть на сайте Sports.ru.

В первом круге Даниил Медведев легко преодолел сопротивление американца Славы Козлова, победив в трех партиях. В свою очередь Артур Риндеркнеш в четырех партиях переиграл своего соотечественника Кентена Алиса. В рейтинге ATP Риндеркнеш находится на 58-й позиции. Лучшим его достижением на кортах Флашинг Медоу является выход во второй круг турнира.

По мнению букмекеров, шансы французского теннисиста в поединке с Медведевым ничтожны. «Лига Ставок» предлагает на победу россиянина коэффициент 1,01. Успех Риндеркнеша оценивается коэффициентом 16,00.

Где смотреть US Open 2022

Результаты US Open 2022