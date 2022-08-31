Фрэнсис Тиафу: «Кириос должен был выигрывать «Уимблдон». В финале он играл лучше Джоковича»

ответил, может ли сейчас выиграть «Большой шлем» игрок, относительно низко стоящий в рейтинге.

«Я считаю, что да. Посмотрите, например, на Ника [Кириоса]. Прямо скажу – он должен был выигрывать . Я считаю, что в финале он играл лучше. Новаку [Джоковичу] помогли психология и опыт, но в плане тенниса Ник провел матч лучше.

Сейчас уже не надо обыгрывать пикового Маррея, дель Потро, Федерера. Это уже не так. Сейчас парни сильные, но уровень не такой безумный.

Я считаю, что все могут выиграть. Все, у кого есть игра».

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