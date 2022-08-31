Надаль о том, что в этом году не проигрывал на «Шлемах»: «С одного матча я снялся – а сниматься тяжелее, чем проиграть. Это значит, ты не смог побороться»

прокомментировал то, что в этом году выиграл все 20 матчей на «Больших шлемах». Он стал чемпионом и , на снялся перед полуфиналом (что официально не считается поражением), а на в первом круге обыграл Ринки Хиджикату – 4:6, 6:2, 6:3, 6:3.

«Я не проиграл ни матча, но и три титула на выиграл. В каком-то смысле это даже тяжелее. На мой взгляд, сниматься с матча тяжелее, чем проиграть. Если ты снялся, значит, ты не смог побороться. И ощущения намного хуже, чем после поражения.

Но вот так получилось. В каком-то смысле это часть моей карьеры. С другой стороны, конечно, в этом году я показываю потрясающие результаты, но в то же время сезон тяжелый из-за травм стопы, ребра, мышц живота.

Но я не могу жаловаться. Даже несмотря на это, я выигрывал турниры, сегодня снова выиграл матч, вышел во второй круг US Open. Для меня это важно».

Также Надаль прокомментировал матч с Хиджикатой.

«Тяжелый матч. Я неплохо начал, но потом упустил некоторые возможности, провел плохой гейм на подаче. И потом немного нервничал. Это был мой первый матч в Нью-Йорке за три года, вечерняя сессия, много эмоций. Был непростой момент.

Но потом я заиграл лучше. Не идеально, но я доволен. Это был второй матч за примерно 50 дней. В каком смысле важнее всего было не сыграть идеально, а просто сделать свое дело. У меня получилось, я доволен».

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