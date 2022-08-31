Осака впервые проиграла в первом круге ТБШ на харде и впервые с 2018-го потерпела 4 поражения подряд

В первом круге US Open 19-я ракетка мира Даниэль Коллинс обыграла двукратную чемпионку – 7:6, 6:3. В обоих сетах американка отыграла брейк.

Осака, по два раза выигрывавшая US Open и Australian Open, впервые в карьере проиграла в первом круге «Большого шлема» на харде (за 14 выступлений).

В целом это поражения стало для экс-первой ракетки мира четвертым подряд. Это самая длинная серия с 2018 года. На профессиональном уровне Осака никогда не проигрывала больше пяти матчей подряд.

Финалистка Australian Open Коллинс, в свою очередь, прервала серию из трех поражений. Из-за травм она не играла с июля и на US Open вернулась в тур.

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