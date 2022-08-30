Медведев о том, что пожал руку Козлову после того, как тот в него пробил: «По-моему, он не хотел бить в меня. И сразу извинился, так что все нормально»

Первая ракетка мира Даниил Медведев прокомментировал то, что Стефан Козлов пробил в него в первом круге US Open. После удара американец извинился, а Медведев пожал ему руку.
«Я считаю, что все зависит от того, с какой энергией ты это делаешь.
Например, в прошлом году был случай в Париже. Иногда ты бросаешь дропшот, и обычно игроки заранее решают, какую сторону будут закрывать. И если ты играешь в середину, то ты в них не попадешь.
Я играл с Сашей Зверевым и пробил не в него, а довольно сильно через середину. Он выиграл очко, но был недоволен. Я ему сказал, что-то в духе: «Извини, поздравляю, что выиграл очко».
Другое дело, если кто-то в тебя бьет и потом отворачивается, идет с поднятой головой. Это немного неуважительно и отвратительно.
Стефан, по-моему, не хотел бить в меня. И он сразу извинился, так что все нормально. Если бы он отвернулся, я бы был недоволен».
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