Шамиль Тарпищев: «Медведев может быть доволен результатами жеребьевки US Open, хотя у него Кириос в четвертом круге»

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Президент ФТР Шамиль Тарпищев прокомментировал сетки российских теннисистов на US Open.

«У ребят, если говорить про основных наших игроков, то сетка плохая лишь у Карацева, ему будет непросто далеко пройти. У Хачанова и Рублева трудовая сетка.

Медведев может быть доволен результатами жеребьевки, хотя у него Кириос в четвертом круге – он опасный соперник. Но в целом сетка хорошая, не безобразная, что важно, учитывая, что ему надо защищать свой рейтинг».

Также он прокомментировал итоги жеребьевки в женской части турнира.

«У женщин явный фаворит турнира один – Ига Швентек. У следующих 15 сеяных шансы примерно одинаковые. Для нас не очень хорошо, что через два круга Кудерметова и Касаткина попадают друг на друга, – приводит слова Тарпищева ТАСС.

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