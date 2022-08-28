Самсонова после второго титула подряд: «US Open будет новым турниром, потому что там немного другие условия»

Россиянка Людмила Самсонова прокомментировала победу на турнире в Кливленде. Она выиграла второй титул и 10 матчей подряд.

«Для меня невероятно выиграть в США два турнира подряд, я этого не ожидала. Мне здесь очень нравится играть, потому что покрытие довольно быстрое. Это помогало мне в сложных ситуациях.

US Open будет новым турниром, потому что там немного другие условия. Но, конечно, я провела в Кливленде пять матчей, и это мне поможет».

Самсонова разрывает перед US Open: 2 титула и 10 выигранных матчей подряд

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