Самсонова и Касаткина – седьмая и восьмая теннисистки, в этом году взявшие больше одного титула

В субботу выиграла турнир в Кливленде, а – в Гранби. Для обеих это второй титул в сезоне: в начале августа они на одной неделе победили в Вашингтоне (Самсонова) и Сан-Хосе (Касаткина).

До россиянок только шесть теннисисток выиграли больше одного титула в этом сезоне: (6), (3), , , , (все по 2).

Касаткина в финале в Гранби одержала 37-ю победу в 2022-м. Больше только у Швентек (48), Халеп (39) и Жабер (38).

Самсонова разрывает перед US Open: 2 титула и 10 выигранных матчей подряд

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