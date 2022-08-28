Самсонова и Касаткина – седьмая и восьмая теннисистки, в этом году взявшие больше одного титула

В субботу Людмила Самсонова выиграла турнир в Кливленде, а Дарья Касаткина – в Гранби. Для обеих это второй титул в сезоне: в начале августа они на одной неделе победили в Вашингтоне (Самсонова) и Сан-Хосе (Касаткина).
До россиянок только шесть теннисисток выиграли больше одного титула в этом сезоне: Ига Швентек (6), Каролин Гарсия (3), Симона Халеп, Онс Жабер, Беатрис Хаддад Майя, Бернарда Пера (все по 2).
Касаткина в финале в Гранби одержала 37-ю победу в 2022-м. Больше только у Швентек (48), Халеп (39) и Жабер (38).
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