Ковинич о матче против Серены: «Конечно, я буду чувствовать давление. Вроде как знаю, чего ожидать, но в то же время нет»

80-я ракетка мира прокомментировала, что ее соперницей по первому кругу станет .

«Не буду врать, я обрадовалась. Для меня честь разделить корт с Сереной. Я лишь надеюсь, что смогу хорошо сыграть, показать свой лучший теннис».

Ковинич рассказала, что они много раз пересекались в раздевалке, но она не решилась предложить американке совместную тренировку.

«Я была такая: «Ладно, она Серена, а я Данка». Мне казалось, что я не могу подойти к ней и спросить.

Серена – легенда. Если бы я не играла с ней в понедельник, ко мне не было бы такого внимания. Я это понимаю. Так что это будет замечательный опыт, но, наверное, немного нервный. Конечно, я буду чувствовать давление. Но я постараюсь извлечь из этого пользу».

Также она ответила, что ей больше всего хочется узнать об игре Уильямс.

«Все (смеется). Я знаю, что у нее мощные удары, но не знаю, насколько они отличаются от ударов других девушек.

Я вроде как знаю, чего ожидать, но в то же время нет».

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