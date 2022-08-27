Даниил Медведев: «Если смотреть на меня только как на теннисиста, то меня сложно любить»

Даниил Медведев рассказал, почему у него не может быть много болельщиков.

«Это прозвучит немного жестко, но я скажу. Если смотреть на меня только как на теннисиста, то меня сложно любить, потому что моя техника немного странная. Мой стиль игры, наверное, не самый яркий, но это потому, что я хочу побеждать.

Когда мне было 18, я бил по мячу так сильно, как только мог. Возможно, людям это понравилось бы больше, но, наверное, я бы не выиграл «Большой шлем».

Но мне действительно кажется, что когда я общаюсь со своими болельщиками, и они узнают меня немного лучше, то я начинаю больше им нравиться.

Думаю, мой характер вместе с тем, какой я на корте, в интервью или личной жизни, делает кого-то фанатами Даниила Медведева».

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