Тим об отказе Димитрова: «Самое главное, чтобы Григор поскорее поправился. Матч сегодня отошел на второй план»

Доминик Тим прокомментировал выход в 1/8 финала турнира в Уинстон-Сейлеме. Австриец прошел дальше на отказе Григора Димитрова.

«Самое главное, чтобы Григор поскорее поправился. Матч сегодня отошел на второй план. Не люблю выигрывать таким образом, особенно Григора.

Если говорить про игру, то первый сет был очень сложным. Я хорошо начал, но потом он сделал брейк и стало действительно трудно. Во втором сете можно было добавить в интенсивности, но вчера был долгий матч, мы играли более трех часов, и я лег спать в 3:30.

Здесь очень высокая влажность, мы теряем много жидкости, потеем. Поэтому было трудно заиграть интенсивно с самого начала, но ситуация изменилась во втором сете».

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