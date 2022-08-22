Циципас об игре Чорича: «Он почти как Медведев, только бьет чуть сильнее»

Седьмая ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал поражение в финале Цинциннати – 6:7, 2:6 от Борны Чорича. В первом сете грек вел 4:1.
Его спросили, из-за чего он упустил преимущество.
– Я не могу ответить на этот вопрос, потому что сам еще ищу ответы. У меня нет четкого понимания.
– Что вы можете извлечь из этого турнира?
– Понимание того, что я способен на большее. Я был слишком расслаблен, и это дорого мне обошлось.
А он наоборот был максимально включен. Иногда чрезмерная расслабленность выбивает тебя из момента, лишает хода, который ты пытаешься поймать.
Он хорошо подавал, заставлял меня много двигаться. Но я мог использовать свои шансы в первом сете. Не знаю, почему я этого не сделал. Где-то поспешил. Он выполнил пару хороших приемов, и это мне дорого обошлось. Первый сет мог все изменить.
– В его игре что-нибудь изменилось по сравнению с предыдущими встречами?
– Не знаю. Он играет так же, как и раньше. У него отличная игра на задней линии. К сетке не ходит. Хорошо принимает. В хорошие дни очень классно подает – и сегодня он подавал хорошо.
И чем меньше он ошибается, тем тяжелее тебе приходится. Он почти как Даниил Медведев, только бьет чуть сильнее, придает более сильное вращение, открывает корт. Его удары чуть тяжелее.
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