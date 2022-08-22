Борна Чорич стал чемпионом «Мастерса» в Цинциннати, обыграв седьмую ракетку мира Стефаноса Циципаса – 7:6, 6:2.
Чорич стал самым низкорейтинговым чемпионом «Мастерса» в истории – он занимает 152-е место рейтинга. По итогам турнира он поднимется на 29-ю строчку.
В Цинциннати Чорич, возвращающийся после операции на плече, обыграл трех игроков топ-10 и еще двух из топ-20.
Хорват впервые победил на «Мастерсе», а вообще выиграл третий титул в карьере – и первый с 2018-го.
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