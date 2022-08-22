стал чемпионом «Мастерса» в Цинциннати, обыграв седьмую ракетку мира – 7:6, 6:2.

Чорич стал самым низкорейтинговым чемпионом «Мастерса» в истории – он занимает 152-е место рейтинга. По итогам турнира он поднимется на 29-ю строчку.

В Цинциннати Чорич, возвращающийся после операции на плече, обыграл трех игроков топ-10 и еще двух из топ-20.

Хорват впервые победил на «Мастерсе», а вообще выиграл третий титул в карьере – и первый с 2018-го.

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