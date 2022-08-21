Чорич стал вторым в списке самых низкорейтинговых финалистов на «Мастерсах»

152-я ракетка мира вышел в финал в Цинциннати обыграв №11 – 6:3, 6:4.

Только один финалист «Мастерса» в истории стоял в рейтинге ниже Чорича – 191-я ракетка мира Андрей Павел в Париже-2003.

По ходу турнира Чорич, возвращающийся после операции на плече, обыграл четырех игроков топ-20 – ранее ему такого не удавалось никогда.

Хорват вышел в восьмой финал в карьере и первый с октября-2020. На «Мастерсах» он добрался до решающего матча второй раз после Шанхая-2018.

За счет выхода в финал Чорич поднимется больше чем на 100 строчек в рейтинге и вернется в топ-50. В случае победы он войдет в топ-30.

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