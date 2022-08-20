Чорич о прорыве в Цинциннати: «На этой неделе я хорошо подаю. Но не хочу себя перехваливать, потому что завтра все может быть по-другому»

Борна Чорич рассказал, что стало ключом к прорыву на этой неделе. Хорват впервые с 2018-го вышел в полуфинал «Мастерса» и по итогам Цинциннати вернется в топ-100.

«Честно говоря, не знаю, потому что на прошлой неделе я играл очень плохо. Но зато я очень усердно тренировался. Я проиграл уже в понедельник и решил побольше потренироваться, чтобы найти свою игру.

Потом я приехал в Цинциннати и начал хорошо подавать. Но не хочу себя перехваливать, потому что завтра все может быть по-другому. Просто скажу, что она в порядке. На прошлой неделе я много тренировал подачу, а это риск для моего плеча. Я не знал, сколько оно выдержит, но просто взял и рискнул».

Напомним, в этом сезоне Чорич вернулся в тур после операции на плече.

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