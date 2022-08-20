Гарсия о том, играет ли на уровне топ-10: «Я просто рада, что попала в посев на US Open и смогу тренироваться на хороших кортах»

Каролин Гарсия поделилась ожиданиями от полуфинала в Цинциннати против Арины Соболенко.

– Мы играли раньше, но уже довольно давно. Она очень агрессивный игрок. В моей игре тоже есть такое оружие.

Арина уже довольно давно в топ-10, всегда показывает хорошие результаты на больших турнирах. Она всегда в числе фаворитов. Неважно, сколько двойных она делает в гейме, она все равно борется и находит способы побеждать, не боясь ошибок.

Так что для меня это большой вызов. Мне он был нужен. Будет интересно сыграть с соперницей, играющей агрессивно, чтобы увидеть, кто кого передоминирует и кто победит.

– Вы чувствуете, что сейчас играете на уровне топ-10?

– Не знаю, лучше вы скажите. Мне все равно. Я просто рада, что попала в посев на US Open и смогу тренироваться на хороших кортах.

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