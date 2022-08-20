Соболенко о работе над подачей: «Позвала специалиста по биомеханике, он помогает моему тренеру»

Арина Соболенко, вышедшая в полуфинал в Цинциннати, рассказала, как работает над подачей.

По ходу североамериканской серии у белоруски 99 двойных в семи матчах. А по ходу сезона она допустила уже 332 – больше всех в туре. Также Соболенко заняла четыре места в топ-5 матчей с наибольшим количеством двойных в сезоне.

– Я многое меняю в подаче. Не скажу что меняю технику, но я позвала специалиста по биомеханике, он помогает моему тренеру. Думаю, поэтому я стала лучше играть.

– Почему вы решили привлечь именно его, и в чем конкретно он вам помог?

– Потому что в этом сезоне мы перепробовали все, но ничего не получалось. Мы искали то, что могло бы мне помочь. Было много вещей, которые я делала неправильно на своей подаче. Думаю, сейчас я на правильном пути. Я работаю над многими вещами, чтобы исправить подачу.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе