Соболенко заняла четыре места в топ-5 матчей с наибольшим количеством двойных в сезоне

и заняли все места в топ-5 по количеству двойных ошибок, допущенных за один матч WTA в этом сезоне.

23 – Соболенко, победа над Кэролайн Доулхайд во втором круге Сан-Хосе;

21 – Соболенко, поражение от в первом круге Аделаиды;

21 – Младенович, победа над Анной Бондар в первом круге Варшавы;

20 – Соболенко, поражение от в четвертьфинале Сан-Хосе;

19 – Соболенко, победа над во втором круге ;

19 – Младенович, поражение от Чжан Шуай в первом круге Лиона.

Напомним, в этом году Соболенко занимает первое место в женском туре по общему числу сделанных двойных. За 35 матчей в 2022-м она допустила 277 ошибок.

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