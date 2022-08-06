Соболенко заняла четыре места в топ-5 матчей с наибольшим количеством двойных в сезоне

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Арина Соболенко и Кристина Младенович заняли все места в топ-5 по количеству двойных ошибок, допущенных за один матч WTA в этом сезоне.

  • 23 – Соболенко, победа над Кэролайн Доулхайд во втором круге Сан-Хосе;
  • 21 – Соболенко, поражение от Ребекки Петерсон в первом круге Аделаиды;
  • 21 – Младенович, победа над Анной Бондар в первом круге Варшавы;
  • 20 – Соболенко, поражение от Дарьи Касаткиной в четвертьфинале Сан-Хосе;
  • 19 – Соболенко, победа над Ван Синюй во втором круге Australian Open;
  • 19 – Младенович, поражение от Чжан Шуай в первом круге Лиона.

Напомним, в этом году Соболенко занимает первое место в женском туре по общему числу сделанных двойных. За 35 матчей в 2022-м она допустила 277 ошибок.

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