Соболенко заняла четыре места в топ-5 матчей с наибольшим количеством двойных в сезоне

Арина Соболенко и Кристина Младенович заняли все места в топ-5 по количеству двойных ошибок, допущенных за один матч WTA в этом сезоне.
- 23 – Соболенко, победа над Кэролайн Доулхайд во втором круге Сан-Хосе;
- 21 – Соболенко, поражение от Ребекки Петерсон в первом круге Аделаиды;
- 21 – Младенович, победа над Анной Бондар в первом круге Варшавы;
- 20 – Соболенко, поражение от Дарьи Касаткиной в четвертьфинале Сан-Хосе;
- 19 – Соболенко, победа над Ван Синюй во втором круге Australian Open;
- 19 – Младенович, поражение от Чжан Шуай в первом круге Лиона.
Напомним, в этом году Соболенко занимает первое место в женском туре по общему числу сделанных двойных. За 35 матчей в 2022-м она допустила 277 ошибок.