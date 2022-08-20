Соболенко впервые в сезоне вышла в полуфинал на харде. В матче с Чжан Шуай у нее 12 двойных

Седьмая ракетка мира вышла в полуфинал турнира в Цинциннати, обыграв Чжан Шуай – 6:4, 7:6.

Белоруска вышла в четвертый полуфинал в этом сезоне и впервые сделала это на харде. Ранее она на грунте сыграла в финале в Штутгарте и полуфинале в Риме (в обоих уступила ), а на траве проиграла финал в Хертогенбоше Екатерине Александровой.

В четвертьфинале Соболенко допустила 12 двойных ошибок – больше, чем в первых двух матчах вместе взятых.

В целом по ходу североамериканской серии у нее теперь 99 двойных в семи матчах. А по ходу сезона она допустила уже 332 – больше всех в туре.

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