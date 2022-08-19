Соболенко допустила всего 10 двойных в двух матчах в Цинциннати

Седьмая ракетка мира вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати, обыграв – 6:4, 6:7, 6:4. Во второй партии она вела 5:3.

По ходу матча белоруска сделала шесть двойных ошибок (из которых две пришлись на подачу на матч во втором сете, а еще одна – на тай-брейк). В первом матче в Цинциннати против у нее было четыре двойных.

При этом на предыдущих двух турнирах она допустила 77 двойных в четырех матчах. Минимум за один матч составил 16.

В целом Соболенко – лидер тура по количеству двойных в этом сезоне. В 39 матчах она их сделала 320.

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