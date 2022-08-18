Швентек проиграла 4 из 8 матчей после серии из 37 побед. Киз впервые обыграла №1

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В третьем круге турнира в Цинциннати 24-я ракетка мира Мэдисон Киз обыграла №1 Игу Швентек – 6:3, 6:4.

Полька вторую неделю подряд уступила на этой стадии турнира WTA 1000.

Киз 22-й раз обыграла теннисистку топ-10 – она прервала серию из четырех поражений от соперниц из десятки. Теперь ее баланс с топ-10 – 22:35. Кроме того, американка впервые обыграла действующую первую ракетку мира.

А у Швентек после завершения 37-матчевой серии побед четыре поражения в восьми последних матчах.

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