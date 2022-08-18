«Назови хоть одного человека, которому нравится его отец». Шварцман – о команде Циципаса

Диего Шварцман обвинил команду Стефаноса Циципаса в попытках сбить его разговорами.

Начиная с конца первого сета, Шварцман жаловался судье Рене Лихтенштайну на ложу Циципаса и просил объяснить новое правило – когда команда может давать подсказки (когда они с игроком на одной стороне корта), а когда может только подбадривать (когда они на противоположных).

А в середине второго сета он заявил, что команда Циципаса специально его сбивает.

ДШ: Там все греки. Все. Почему они говорят по-английски? Я тоже с ними буду по-английски говорить. Когда он на этой стороне (там, где его команда – Sports.ru), они говорят по-гречески. А когда я на этой стороне, все говорят по-английски. Я не понимаю. Мне нужно сосредотачиваться. Они это специально делают.

РЛ: Думаешь?

ДШ: Да-да. Назови хоть одного человека, которому нравится его отец. Хоть одного.

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