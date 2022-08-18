Отец Рыбакиной о переходе Елены в Казахстан: «Здесь мы сразу ощутили себя свободными людьми»

Отец Елены Рыбакиной Андрей рассказал, как его дочь сменила спортивное гражданство. С 2018 года она выступает за Казахстан.

– Честно скажу – после того, как мы туда перешли, ощутили себя свободными людьми. Но со всеми, кто нам помогал, всегда делимся радостями и печалями. А у казахстанцев сразу подкупило то, что они с ходу сказали: «Мы развиваем теннис в стране, и коммерческая часть нам вообще неинтересна». То есть заработать на Лене в их планы не входило.

– Многие говорят, что вы приходили в Федерацию тенниса России, но там в финансовой поддержке Лены вам отказали. Как это было?

– Все было довольно просто. Может, если бы я чаще ходил и просил, то что-то получилось бы. Думаю, что люди, от которых что-то зависело и которые могли бы помочь, сейчас немного жалеют. У меня были определенные выходы, и, если бы я проявил больше энтузиазма в этом направлении, что-то с помощью ФТР, может, и вышло бы. Но я этими возможностями не воспользовался.

В чем согласен с Шамилем Тарпищевым – у нас много талантливых теннисистов, и всем помочь невозможно. С одной стороны, они молодцы, что могут создать такую конкуренцию. И сам президент федерации в свое время сделал много хорошего. Но, с другой – подчеркиваю, это мое личное мнение – люди остались в прошлом. А время уже другое. И это мешает дальнейшему развитию.

– Что вы имеете в виду?

– В какой-то момент федерация прислала мне контракт для Лены. Но посмотрел на него – и стало грустно. Суть контракта выражена в известной крылатой фразе: «Денег нет, но вы держитесь».

– Рассказывают, что ФТР еще и своего тренера в этом контракте навязывала, притом что Лена хотела работать только со Стефано Вуковым?

– В том числе и это. Честно скажу, мне было бы стыдно такой контракт присылать. И сам подход – «наш продукт». Еще бы сказали – «биомасса». К сожалению, у нас такой подход к личностям.

– А ведь экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников, будучи вице-президентом ФТР, сам писал о ней в соцсетях, когда еще Лена только начинала заниматься с Андреем Чесноковым: «Запомните это имя». То есть потенциал-то был понятен.

– На самом деле, ни на кого не обижаюсь. Просто какие-то вещи говорятся в силу, скажем так, лингвистической ограниченности. Та же Лена, допустим, не способна рассуждать о высоких материях, о той же политике. Я говорил ей когда-то: «У тебя есть выбор – пойти учиться или стать гладиатором». Потому что спорт высших достижений – самое настоящее гладиаторство. И она выбрала его. Людей, которые и получали хорошее образование, и добивались высоких результатов в спорте, единицы. Оттого и звучат все эти «продукты».

– У вашей дочери есть обида на ФТР?

– Да она уже человек другой формации! Это у меня, может, какие-то обиды. Мне досадно, что человек до 19 лет просидел у них под носом и они его не оценили. Но получилось так, как получилось, – цитирует Рыбакину «Спорт-Экспресс».

Босс российского тенниса сказал, что чемпионка «Уимблдона» Рыбакина – «наш продукт». Смешно

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