В Цинциннати Изнер и Хуркач помогли болбою, которому стало плохо от жары, Оже-Альяссим помог зрительнице

На турнире в Цинциннати из-за жары участились случаи солнечных ударов.

Вчера во время Джона Изнера и Хуберта Хуркача стало плохо болбою. «Я видел, как Хуби побежал к нему, и было страшно, потому что он был ужасно бледный. Он сразу побежал к мальчику, и, к счастью, там был кто-то еще. Думаю, люди должны понимать, какая тяжелая работа у болбоев. Тяжело работать в жару. Мы очень ценим их усилия», – рассказал Изнер.

Феликс Оже-Альяссим помог зрительнице, которой стало плохо во время его матча против Алекса де Минаура. «В конце концов, я в первую очередь человек. Я играю ради людей, которые приходят на нас посмотреть. Я делаю это с удовольствием. Приятно получать добрые слова, перекинуться с кем-то парой слов, если есть время. Это хорошая энергетика», – заявил канадец.

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