Бен Шелтон, обыгравший Рууда: «У моего отца было две победы над топ-5, а у меня теперь одна. В этой категории он меня обходит»

19-летний Бен Шелтон после победы над №5 в мире прокомментировал то, что его отец Брайан тоже был профессиональным теннисистом.

«Я знаю, что у него было две победы над топ-5, а у меня теперь одна. В этой категории он меня обходит.

Вообще классно, что мой отец – бывший профи, и я могу на него равняться, проходя все эти моменты».

Также Шелтон рассказал, на каких игроков равнялся в детстве.

«Конечно, на Феда [ ]. Надаль тоже очевидный выбор, потому что я тоже левша. Но мне нравилась аристократичность Феда и то, как он держится после побед и поражений.

Он отличный пример для подражания на корте и за его пределами».

Кроме того, американец рассказал о своем любимом покрытии.

«Я пока не играл турниров на красном грунте и не играл турниров на траве, так что пока не могу сказать (улыбается). Мне нравится играть на харде, но больше я ни на чем и не играл».

229-я ракетка мира Шелтон впервые обыграл соперника из топ-10

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