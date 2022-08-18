Фриц о матче с Рублевым: «Мне нравится, как он бьет по мячу, для меня это очень комфортно»

прокомментировал победу над – 6:3, 6:2 во втором круге в Цинциннати.

«Важнее всего было контролировать то, что я могу контролировать. Хорошо подавать. Я хотел, чтобы ему пришлось побеждать меня на тай-брейках. Он может так подавать, что у тебя не будет шансов, и я хотел хотя бы держать свое.

В итоге я хорошо подавал, а брейки стали комбинацией того, что я часто угадывал направление подачи и проводил хорошие размены, а также нескольких двойных ошибок».

В третьем круге Фриц сыграет с , которого он в этом году победил в полуфинале в Индиан-Уэллс.

«Я всегда хорошо себя чувствую в матчах с Андреем. Мне нравится, как он бьет по мячу, для меня это очень комфортно. У него мощные удары, и я чувствую хороший ритм.

Для меня важнее всего будет атаковать первым, не позволять ему наносить первый удар. Потому что он отлично контролирует розыгрыши и диктует».

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