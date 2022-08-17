Шаповалов отыграл сет и двойной брейк и впервые с «Мастерса» в Риме одержал две победы подряд

21-я ракетка мира обыграл №31 во втором круге «Мастерса» в Цинциннати (3:6, 6:4, 3:6).

Во втором сете канадец уступал 1:4 с двумя с брейками, но затем взял восемь геймов подряд.

Шаповалов впервые с «Мастерса» в Риме выиграл два матча подряд. Напомним, в Италии он победил , а затем провел серию из шести поражений. До начала турнира в Цинциннати у него была одна победа в 10 матчах.

Теперь канадец поборется с . Счет в личных встречах 2:2, причем российский №1 выиграл две последние.

Также сегодня Шаповалов в паре с Кареном Хачановым сыграет против Бруно Суареса и Джейми Маррея.

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе