Гарсия о победе над Саккари: «Если бы я проиграла из-за того, что сдалась в третьем сете, то долго себя бы винила»

35-я ракетка мира прокомментировала победу над №3 Марией Саккари на турнире в Цинциннати (7:6, 6:7, 6:1).

«Если честно, я совсем не могла переключиться [после проигрыша второго сета]. Все представляла себе тот удар с лета. Я усложнила себе жизнь, прыгнув, хотя могла бы забить... Было трудно, у меня были возможности. Но таков теннис: ты близка к победе, а через две минуты счет равный, и приходится начинать все сначала.

Если бы я проиграла из-за того, что сдалась в третьем сете, то долго себя бы винила. А продолжая с тем же настроем, я могла выиграть или проиграть, но, по крайней мере, чему-то научиться.

Я уверенно провела матч. Мне удалось играть в свой теннис, следовать своим целям, действовать агрессивно. Я упустила несколько шансов, но боролась с собой, чтобы быть как можно спокойнее, не показывать сопернице, что мне сложно, и продолжать давить».

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