Чорич перед встречей с Надалем в Цинциннати: «Буду играть без давления. В последние два года мне не хватало таких матчей и конкуренции»

Бывшая 12-я ракетка мира вспомнил первый матч против перед встречей с ним на «Мастерсе» в Цинциннати. Они впервые сыграли друг с другом в 2014-м в Базеле, когда хорвату было 17 лет. Он победил 6:2, 7:6.

«Мы играли четвертьфинал при полных трибунах. Помню, я просто получал удовольствие. Радовался, словно ребенок в магазине сладостей. Было приятно. Тогда исполнилась моя мечта. Я люблю такие моменты, такие большие матчи.

Безусловно, в его игре мне все нравится. В ней нет недостатков, это касается любого удара, потому что он один из лучших в туре. Мы все можем поучиться у него бойцовскому духу, он может быть для нас примером.

Я буду играть без давления. Сейчас я получаю еще больше удовольствия, потому что в последние два года мне не хватало таких матчей и конкуренции. Наслаждаюсь даже больше, чем когда мне было 17 или 18. Поскольку сейчас играл на «Челленджерах», получаю от этого турнира еще больше удовольствия».

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