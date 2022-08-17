Медведев об 11 двойных ошибках ван де Зандшульпа: «Со мной так тоже иногда бывает. Ты не знаешь почему, но просто не можешь попасть второй подачей»

Первая ракетка мира прокомментировал победу над Ботиком ван де Зандшульпом – 6:4, 7:5 во втором круге «Мастерса» в Цинциннати. Во втором сете россиянин вел 3:2 с брейком, но сразу же потерял преимущество. В итоге он отыграл сетбол при счете 4:5, а потом оформил решающий брейк.

«Второй сет был не очень чистым. А первый – отличным. Все работало. У меня в трех геймах были брейк-пойнты, в первом же я взял его подачу, и этого оказалось достаточно.

Второй сет шел не очень плохо. Он сегодня подавал так себе, допустил 11 двойных ошибок. Так что я старался давить, использовать свои шансы. По-моему, на приеме я сыграл здорово. Двух брейков должно быть достаточно для победы на таких быстрых кортах, и я должен был чуть лучше выступить на подаче.

Но первый матч – это всегда непросто. Я рад, что прошел дальше. Надеюсь, смогу поднять уровень в следующих матчах».

Также Медведев прокомментировал то, что ван де Зандшульп допустил 11 двойных ошибок.

«Со мной так тоже иногда бывает. Ты не знаешь почему, но просто не можешь попасть второй подачей. У меня, кстати, тоже было несколько двойных (четыре – Sports.ru).

Может быть, из-за влажности мячи тяжелели».

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