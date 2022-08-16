Ван де Зандшульп об уникальности Медведева: «В наших матчах он ни разу не резал с бэкхенда. Ни разу. Я никогда с таким не сталкивался»

Ботик ван де Зандшульп рассказал, чем уникален теннис . Сегодня они встретятся во втором круге «Мастерса» в Цинциннати. В целом Медведев ведет 2:0 в личных встречах.

«Он так глубоко стоит на приеме – никто не принимает, стоя так далеко. И просто безумие, что в наших матчах он ни разу не резал с бэкхенда, когда тянулся за мячом. Ни разу. Я никогда с таким не сталкивался, к этому нужно адаптироваться.

Но мы играли уже дважды. Будем надеяться, что третий раз получится лучше, чем первые два.

А еще по телевизору не оценить, как хорошо он отвечает на удары под углом. Ты даешь ему угол, а он отвечает еще лучше. По телевизору это не очень хорошо видно, но в игре ты это чувствуешь».

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