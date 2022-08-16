Андрей Рублев: «Неделя в Монреале была депрессивной. А сейчас я чувствую себя хорошо»

прокомментировал свое состояние перед «Мастерсом» в Цинциннати. В прошлом году он играл в финале этого турнира.

«В Монреале я проиграл в первом матче (смеется). Мне не нужно восстанавливаться. Если только психологически.

Неделя в Монреале была депрессивной. А сейчас я чувствую себя хорошо – и это самое важное. Для меня важнее всего то, как я чувствую себя за пределами корта. Если у меня хорошее настроение, то даже в плохой форме я могу показывать хороший теннис.

Но даже если я в хорошей форме, а настроение плохое, то будет как в Монреале (усмехается). Так что для меня важнее всего то, как я чувствую себя за пределами корта».

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