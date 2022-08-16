Вавринка о Серене: «В 2015-м мы вместе праздновали победу на «Ролан Гаррос». Она пришла на мою вечеринку. Было весело»

Трехкратный чемпион турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка рассказал, будет ли скучать по Серене Уильямс.
– Да, конечно, как и все. Она потрясающе важна для тенниса, для болельщиков, для всех, кто причастен к спорту. Я всегда был ее большим поклонником. Будет грустно с ней прощаться после US Open.
– У вас есть любимый момент, связанный с Сереной?
– Таких много, но я не могу рассказывать (улыбается).
– На корте или за его пределами?
– В 2015-м мы вместе праздновали победу на «Ролан Гаррос». Она пришла на мою вечеринку. Было весело (улыбается).
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