Вавринка о Серене: «В 2015-м мы вместе праздновали победу на «Ролан Гаррос». Она пришла на мою вечеринку. Было весело»

Теги US Open Ролан Гаррос Стэн Вавринка Теннис

Трехкратный чемпион турниров «Большого шлема» Стэн Вавринка рассказал, будет ли скучать по Серене Уильямс.

– Да, конечно, как и все. Она потрясающе важна для тенниса, для болельщиков, для всех, кто причастен к спорту. Я всегда был ее большим поклонником. Будет грустно с ней прощаться после US Open.

– У вас есть любимый момент, связанный с Сереной?

– Таких много, но я не могу рассказывать (улыбается).

– На корте или за его пределами?

– В 2015-м мы вместе праздновали победу на «Ролан Гаррос». Она пришла на мою вечеринку. Было весело (улыбается).

Величайшая Серена Уильямс уходит из тенниса. Вот ее эссе о величии, наследии и желании завести второго ребенка

Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные