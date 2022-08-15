Фронтальный твинер Баеса и четыре удара Пола вошли в топ-10 лучших на «Мастерсе» в Монреале по версии Tennis TV

Официальный канал – Tennis TV – опубликовал десять лучших ударов и розыгрышей с «Мастерса» в Монреале.

В подборку вошли пять розыгрышей с участием – четыре выигранных американцем и один проигранный.

Второе место занял с фронтальным твинером против .

А на первое место поставили розыгрыш между и в финале.

Розыгрыш года в финале Монреаля выиграл Каррено-Буста. А потом взял главный титул в карьере

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