Фронтальный твинер Баеса и четыре удара Пола вошли в топ-10 лучших на «Мастерсе» в Монреале по версии Tennis TV

Официальный канал ATP – Tennis TV – опубликовал десять лучших ударов и розыгрышей с «Мастерса» в Монреале.
В подборку вошли пять розыгрышей с участием Томми Пола – четыре выигранных американцем и один проигранный.
Второе место занял Себастьян Баес с фронтальным твинером против Ника Кириоса.
А на первое место поставили розыгрыш между Пабло Каррено-Бустой и Хубертом Хуркачем в финале.
Розыгрыш года в финале Монреаля выиграл Каррено-Буста. А потом взял главный титул в карьере
Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе