Фронтальный твинер Баеса и четыре удара Пола вошли в топ-10 лучших на «Мастерсе» в Монреале по версии Tennis TV

Теги ATP National Bank Open Пабло Каррено-Буста Ник Кириос Томми Пол Хуберт Хуркач Себастьян Баес Теннис

Официальный канал ATP – Tennis TV – опубликовал десять лучших ударов и розыгрышей с «Мастерса» в Монреале.

В подборку вошли пять розыгрышей с участием Томми Пола – четыре выигранных американцем и один проигранный.

Второе место занял Себастьян Баес с фронтальным твинером против Ника Кириоса.

А на первое место поставили розыгрыш между Пабло Каррено-Бустой и Хубертом Хуркачем в финале.

Розыгрыш года в финале Монреаля выиграл Каррено-Буста. А потом взял главный титул в карьере

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