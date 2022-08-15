Медведев о том, что Джоковича не пускают в США: «Я тут ничего не могу сделать. Но если бы решение принимал я, то, конечно, хотел бы, чтобы Новак сыграл»

Даниил Медведев прокомментировал то, что Новака Джоковича не пускают в США. Серб не привит от коронавируса и поэтому может пропустить US Open.
«Я тут ничего не могу сделать. Правила устанавливает правительство, и я не знаю, могут ли они поменяться.
Но если бы решение принимал я, то, конечно, хотел бы, чтобы Новак сыграл. Мне нравится, когда на турнире собираются все лучшие.
И у них очень напряженная и очень интересная борьба с Рафой за то, кто выиграет больше всех «Шлемов». Так что я бы хотел видеть его в Нью-Йорке.
Но если из-за ограничений он не сможет приехать, все по-прежнему будут показывать максимум и стараться выиграть US Open».
Непривитого Джоковича не пускают на US Open. Но он верит в чудо – и правила могут пересмотреть
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