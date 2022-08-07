Даниил Медведев: «С точки зрения тенниса хочется, чтобы Джокович сыграл на US Open»

Даниил Медведев прокомментировал то, что Новака Джоковича не пускают в США из-за отсутствия прививки против коронавируса.

«Я не хочу говорить о причинах этих решений, потому что очень много людей пострадало во время пандемии, и, может быть, если мы изменим правила, кто-то скажет: «Мне не разрешали вернуться в страну, когда я должен был там работать» или что-то в этом духе. Что касается моего мнения, то с точки зрения тенниса хочется, чтобы Новак сыграл на US Open. Джокович – выдающийся игрок и доказал это на «Уимблдоне».

На него оказывалось сильное давление, когда Рафа взял 22-й «Большой шлем». Как только у Джоковича появился шанс выиграть 21-й «Шлем», он собрался и сразу им воспользовался. Я хочу, чтобы их соперничество продолжалось и также хочу быть тем, кто сможет остановить лучшего из них».

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