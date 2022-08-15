Рейтинг ATP. Рууд вернулся в топ-5, Кириос – в топ-30, Сафиуллин дебютировал в топ-100

Теги рейтинги ATP Джон Изнер Пабло Каррено-Буста Роман Сафиуллин Даниил Медведев Каспер Рууд Стефанос Циципас Теннис

Чемпион «Мастерса» в Монреале Пабло Каррено-Буста поднялся на девять позиций.

Даниил Медведев стал первым лидером рейтинга, у которого меньше 7000 очков, с 2009 года. Тогда прошла реформа турниров и системы распределения очков.

Каспер Рууд вернулся в топ-5, Стефанос Циципас оттуда выпал.

Джон Изнер, не сыгравший в Канаде, не защитил очки за прошлогодний полуфинал и опустился в конец топ-50.

Чемпион «Челленджера» в Чикаго Роман Сафиуллин дебютировал в топ-100.

FedEx ATP Rankings

Положение на 15 августа 2022

Место Теннисист (страна) Очки
1 (1) Даниил Медведев (Россия) 6885
2 (2) Александр Зверев (Германия) 6760
3 (3) Рафаэль Надаль (Испания) 5620
4 (4) Карлос Алькарас (Испания) 5045
5 (7) Каспер Рууд (Норвегия) 4865
6 (6) Новак Джокович (Сербия) 4770
7 (5) Стефанос Циципас (Греция) 4650
8 (8) Андрей Рублев (Россия) 3630
9 (9) Феликс Оже-Альяссим (Канада) 3625
10 (10) Хуберт Хуркач (Польша) 3435
14 (23) Пабло Каррено-Буста (Испания) 2545
23 (39) Дэн Эванс (Великобритания) 1520
28 (37) Ник Кириос (Австралия) 1385
30 (28) Карен Хачанов (Россия) 1350
38 (38) Аслан Карацев (Россия) 1175
50 (33) Джон Изнер (США) 880
55 (82) Джек Дрэйпер (Великобритания) 834
74 (89) Бернабе Сапата Мираллес (Испания) 664
82 (62) Джеймс Дакворт (Австралия) 622
87 (68) Душан Лайович (Сербия) 600
96 (121) Камило Уго Карабелли (Аргентина) 539
97 (122) Роман Сафиуллин (Россия) 537
115 (130) Павел Котов (Россия) 487
165 (170) Александр Шевченко (Россия) 319

 

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