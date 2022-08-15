Рейтинг ATP. Рууд вернулся в топ-5, Кириос – в топ-30, Сафиуллин дебютировал в топ-100

Чемпион «Мастерса» в Монреале Пабло Каррено-Буста поднялся на девять позиций.
Даниил Медведев стал первым лидером рейтинга, у которого меньше 7000 очков, с 2009 года. Тогда прошла реформа турниров и системы распределения очков.
Каспер Рууд вернулся в топ-5, Стефанос Циципас оттуда выпал.
Джон Изнер, не сыгравший в Канаде, не защитил очки за прошлогодний полуфинал и опустился в конец топ-50.
Чемпион «Челленджера» в Чикаго Роман Сафиуллин дебютировал в топ-100.
FedEx ATP Rankings
Положение на 15 августа 2022
|Место
|Теннисист (страна)
|Очки
|1 (1)
|Даниил Медведев (Россия)
|6885
|2 (2)
|Александр Зверев (Германия)
|6760
|3 (3)
|Рафаэль Надаль (Испания)
|5620
|4 (4)
|Карлос Алькарас (Испания)
|5045
|5 (7)
|Каспер Рууд (Норвегия)
|4865
|6 (6)
|Новак Джокович (Сербия)
|4770
|7 (5)
|Стефанос Циципас (Греция)
|4650
|8 (8)
|Андрей Рублев (Россия)
|3630
|9 (9)
|Феликс Оже-Альяссим (Канада)
|3625
|10 (10)
|Хуберт Хуркач (Польша)
|3435
|14 (23)
|Пабло Каррено-Буста (Испания)
|2545
|23 (39)
|Дэн Эванс (Великобритания)
|1520
|28 (37)
|Ник Кириос (Австралия)
|1385
|30 (28)
|Карен Хачанов (Россия)
|1350
|38 (38)
|Аслан Карацев (Россия)
|1175
|50 (33)
|Джон Изнер (США)
|880
|55 (82)
|Джек Дрэйпер (Великобритания)
|834
|74 (89)
|Бернабе Сапата Мираллес (Испания)
|664
|82 (62)
|Джеймс Дакворт (Австралия)
|622
|87 (68)
|Душан Лайович (Сербия)
|600
|96 (121)
|Камило Уго Карабелли (Аргентина)
|539
|97 (122)
|Роман Сафиуллин (Россия)
|537
|115 (130)
|Павел Котов (Россия)
|487
|165 (170)
|Александр Шевченко (Россия)
|319
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