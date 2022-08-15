Рейтинг ATP. Рууд вернулся в топ-5, Кириос – в топ-30, Сафиуллин дебютировал в топ-100

Чемпион «Мастерса» в Монреале Пабло Каррено-Буста поднялся на девять позиций.

Даниил Медведев стал первым лидером рейтинга, у которого меньше 7000 очков, с 2009 года. Тогда прошла реформа турниров и системы распределения очков.

Каспер Рууд вернулся в топ-5, Стефанос Циципас оттуда выпал.

Джон Изнер, не сыгравший в Канаде, не защитил очки за прошлогодний полуфинал и опустился в конец топ-50.

Чемпион «Челленджера» в Чикаго Роман Сафиуллин дебютировал в топ-100.

FedEx ATP Rankings

Положение на 15 августа 2022

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