Хуркач второй раз вышел в финал «Мастерса»

Десятая ракетка мира Хуберт Хуркач в полуфинале «Мастерса» в Торонто обыграл №7 Каспера Рууда – 5:7, 6:3, 6:2.
Хуркач второй раз в карьере вышел в финал «Мастерса» (первый был в прошлом году в Майами). Всего это будет шестой финал ATP – и он не разу не проигрывал в решающем матче.
Поляк одержал 14-ю победу над соперниками из топ-10 (при 19 поражениях). В этом сезоне его баланс с игроками десятки теперь составляет 5:4.
В случае победы на турнире Хуркач станет восьмой ракеткой мира, обойдя Андрея Рублева и Феликса Оже-Альяссима.
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