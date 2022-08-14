Хуркач второй раз вышел в финал «Мастерса»

Теги ATP National Bank Open Андрей Рублев Феликс Оже-Альяссим Хуберт Хуркач Каспер Рууд Теннис

Десятая ракетка мира Хуберт Хуркач в полуфинале «Мастерса» в Торонто обыграл №7 Каспера Рууда – 5:7, 6:3, 6:2.

Хуркач второй раз в карьере вышел в финал «Мастерса» (первый был в прошлом году в Майами). Всего это будет шестой финал ATP – и он не разу не проигрывал в решающем матче.

Поляк одержал 14-ю победу над соперниками из топ-10 (при 19 поражениях). В этом сезоне его баланс с игроками десятки теперь составляет 5:4.

В случае победы на турнире Хуркач станет восьмой ракеткой мира, обойдя Андрея Рублева и Феликса Оже-Альяссима.

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