Цинциннати (ATP). Медведев и Рублев попали в одну четверть, Надаль проведет первый турнир после разрыва мышц живота

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Прошла жеребьевка «Мастерса» в Цинциннати, который состоится на следующей неделе.

Даниил Медведев (1) начнет со второго круга и встретится с победителем матча между Ботиком ван де Зандшульпом и Максимом Кресси.

В одну четверть с ним попал прошлогодний финалист Андрей Рублев (6), стартующий против Альберта Рамоса или квалифаера.

Во второй четверти посев возглавили четвертый сеяный Стефанос Циципас (сыграет с Дэном Эвансом или Филипом Краиновичем) и №8 посева Хуберт Хуркач (поборется с Джоном Изнером или Бенжаменом Бонзи).

В этой же четверти Аслан Карацев встретится с Брэндоном Накашимой, а Карен Хачанов – с Себастьяном Кордой.

В третьей четверти оказался Карлос Алькарас (3), и он стартует против Николоза Басилашвили или Маккензи Макдональда. Там же Каспер Рууд (5) поборется с Беном Шелтоном или квалифаером.

Внизу сетки Рафаэль Надаль (2) в первом матче после разрыва мышц живота сыграет с Борной Чоричем или квалифаером. А Феликс Оже-Альяссим (8) поборется с Александром Бубликом или Алексом де Минауром.

Полностью сетка здесь.

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