Цинциннати (ATP). Медведев и Рублев попали в одну четверть, Надаль проведет первый турнир после разрыва мышц живота

Прошла жеребьевка «Мастерса» в Цинциннати, который состоится на следующей неделе.

(1) начнет со второго круга и встретится с победителем матча между Ботиком ван де Зандшульпом и .

В одну четверть с ним попал прошлогодний финалист (6), стартующий против или квалифаера.

Во второй четверти посев возглавили четвертый сеяный (сыграет с или ) и №8 посева (поборется с или Бенжаменом Бонзи).

В этой же четверти встретится с , а – с .

В третьей четверти оказался (3), и он стартует против или . Там же (5) поборется с Беном Шелтоном или квалифаером.

Внизу сетки (2) в первом матче после разрыва мышц живота сыграет с или квалифаером. А Феликс Оже-Альяссим (8) поборется с или Алексом де Минауром.

Полностью сетка здесь.

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